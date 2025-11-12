12 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать отключения электроэнергии

За прошедшие сутки российские войска совершили очередные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. На поврежденных объектах в нескольких областях продолжаются ремонтно-восстановительные работы, направленные на восстановление мощностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Для стабилизации энергосистемы сегодня, 12 ноября 2025, графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.

В "Укрэнерго" сообщили, что до конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей.

Потребление электроэнергии остается высоким. 12 ноября по состоянию на 9:00 оно было на том же уровне, что и в это же время прошедшего дня – во вторник. Вчера 11 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как максимум предыдущего дня – в понедельник, 10 ноября.

Как отметили в Минэнерго, потребителям необходимо регулярно проверять информацию. Актуальные графики и сообщения об изменениях в энергоснабжении размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения (облэнерго) каждого региона.

Отключение электроэнергии

Вчера, 11 ноября в трех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Без света остались жители Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.