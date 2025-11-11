- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Аварийные отключения света в трех областях Украины: почасовые графики не действуют
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной предыдущими российскими обстрелами критической инфраструктуры, в трех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Без света остались жители Харьковской, Сумской и Полтавской областей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Опубликованные ранее графики почасовых отключений в этих регионах пока временно не действуют. Энергетики сообщают, что после отмены аварийных обесточений все потребители сразу вернутся в плановые графики почасовых отключений.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".
Враг бьет по энергетике
Сегодня враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в области есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
"В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости", - сообщил он.
Ранее, 7 ноября , армия РФ нанесла удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, что привело к повреждениям в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.
Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.