Читати українською

Аварийные отключения света в трех областях Украины: почасовые графики не действуют

электроэнергия
"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в трех регионах. / Depositphotos

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной предыдущими российскими обстрелами критической инфраструктуры, в трех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Без света остались жители Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Опубликованные ранее графики почасовых отключений в этих регионах пока временно не действуют. Энергетики сообщают, что после отмены аварийных обесточений все потребители сразу вернутся в плановые графики почасовых отключений.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

Враг бьет по энергетике

Сегодня враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в области есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

"В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости", - сообщил он.

Ранее, 7 ноября , армия РФ нанесла удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, что привело к повреждениям в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Татьяна Ковальчук