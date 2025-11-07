Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Наличный курс:

USD

42,07

42,00

EUR

48,75

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре четырех областей

НКРЭКП
Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре. / Depositphotos

Сегодня, 7 ноября, враг нанес новые удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, что привело к повреждениям в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В Одесской области враг ночью атаковал энергетический объект ДТЭК. Все дома были оперативно перезаживлены по резервным схемам.

В указанных регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы: энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и стабилизировать систему.

В Одесской области, по данным ДТЭК, энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения военных и спасателей.

В этой связи, в большинстве регионов Украины сегодня применяются графики почасовых отключений света. Ограничения действуют в период с 08:00 до 21:00. Кроме того, с 08:00 до 22:00 введены графики ограничения мощности специально для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики отключений для населенных пунктов размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали всех потребителей к рациональному использованию электроэнергии в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления – утром и вечером.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Татьяна Ковальчук