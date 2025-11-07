Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре четырех областей

Сегодня, 7 ноября, враг нанес новые удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, что привело к повреждениям в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В Одесской области враг ночью атаковал энергетический объект ДТЭК. Все дома были оперативно перезаживлены по резервным схемам.

В указанных регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы: энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и стабилизировать систему.

В Одесской области, по данным ДТЭК, энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения военных и спасателей.

В этой связи, в большинстве регионов Украины сегодня применяются графики почасовых отключений света. Ограничения действуют в период с 08:00 до 21:00. Кроме того, с 08:00 до 22:00 введены графики ограничения мощности специально для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики отключений для населенных пунктов размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали всех потребителей к рациональному использованию электроэнергии в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления – утром и вечером.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

