Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі чотирьох областей

Сьогодні, 7 листопада, ворог завдав нових ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, що призвело до пошкоджень у Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

На Одещині ворог вночі атакував енергетичний об’єкт ДТЕК. Всі будинки були оперативно перезаживлені за резервними схемами.

Наразі у зазначених регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи: енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та стабілізувати систему.

В Одеській області, за даними ДТЕК, енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

У зв’язку з цим у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень світла. Обмеження діють у період з 08:00 до 21:00. Крім того, з 08:00 до 22:00 введені графіки обмеження потужності спеціально для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки відключень для населених пунктів розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу (обленерго).

В Міненерго закликали всіх споживачів до раціонального використання електроенергії протягом усього дня, особливо у пікові години споживання – вранці та ввечері.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.