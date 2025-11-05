Армія РФ завдала ударів по енергетичних об’єктах у трьох областях

5 листопада армія РФ завдала ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У відомстві нагадують, що графіки погодинних відключень застосовуються з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України. Крім того, з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.