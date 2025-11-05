Армия РФ нанесла удары по энергетическим объектам в трех областях

5 ноября армия РФ нанесла удары по энергетическим объектам Донецкой, Сумской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В ведомстве напоминают, что графики почасовых отключений применяются с 07.00 до 21.00 во всех регионах Украины. Кроме того, с 07.00 до 22.00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Украинцев просят рационально потреблять электроэнергию , особенно в часы, когда свет подается по графику.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.