- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Армия РФ нанесла удары по энергетическим объектам в трех областях
5 ноября армия РФ нанесла удары по энергетическим объектам Донецкой, Сумской и Черниговской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
В ведомстве напоминают, что графики почасовых отключений применяются с 07.00 до 21.00 во всех регионах Украины. Кроме того, с 07.00 до 22.00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.
Украинцев просят рационально потреблять электроэнергию , особенно в часы, когда свет подается по графику.
Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.
Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.