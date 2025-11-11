Запланована подія 2

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях

атака на Одесскую область
В Одесской области есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры / Одесская ОВА

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

В ведомстве напоминают, что сегодня используются графики почасовых отключений для населения объемом от 2 до 3,5 очередей и графики ограничения мощности для промышленности с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Украинцев просят рационально потреблять электроэнергию , особенно в часы, когда свет подается по графику.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в области есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

"В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости", - отметил он.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему   графики отключений электроэнергии   часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Светлана Манько