Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в трьох областях
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
У відомстві нагадують, що сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень для населення обсягом від 2 до 3,5 черг та графіки обмеження потужності для промисловості з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.
Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.
Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в області є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.
"Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності", - зауважив він.
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.
Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.