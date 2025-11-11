Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в трьох областях

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

У відомстві нагадують, що сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень для населення обсягом від 2 до 3,5 черг та графіки обмеження потужності для промисловості з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в області є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності", - зауважив він.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.