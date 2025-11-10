Триває ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі: яка ситуація в найбільш постраждалих регіонах

В Україні тривають відновлювальні роботи після чергового масованого удару Росії по об'єктах критичної інфраструктури. Найбільше постраждали Полтавщина, Харківщина та Дніпропетровщина. Тепло вже мають 72% мешканців Харківської області, а в Полтавській — запущені всі котельні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

За даними відомства, у найбільш постраждалих регіонах усі служби працюють безперервно, щоб завершити підключення усіх об'єктів та забезпечити стабільність систем життєзабезпечення країни.

Полтавщина

Усі котельні запущені, водозабори та очисні споруди функціонують, забезпечуючи мешканців водою. Школи, садочки та лікарні працюють у штатному режимі. Електротранспорт повернувся на маршрути, а ділянки з плановими відключеннями електроенергії додатково обслуговуються автобусами.

Харківщина

Водопостачання відновлено повністю, а тепло вже мають 72% мешканців. Відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури, включаючи обстеження обладнання та усунення пошкоджень, продовжуються. Метрополітен працює, забезпечено також додаткові маршрути наземного транспорту.

Дніпропетровщина

У Павлограді через пошкодження електропостачання було зупинено частину котелень. Проте вже підключено 30% об'єктів, і пускові роботи продовжуються, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада всі теплоелектростанції групи "Центренерго" припинили роботу внаслідок наймасованішого удару РФ по енергетичній інфраструктурі з початку війни.

Також російські війська знову завдали удару по газовій інфраструктурі України. Це вже дев’ятий масований обстріл об’єктів енергетичної системи з початку жовтня.