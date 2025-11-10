Идет ликвидация последствий удара РФ по критической инфраструктуре: какова ситуация в наиболее пострадавших регионах

В Украине продолжаются восстановительные работы после очередного массированного удара России по объектам критической инфраструктуры. Больше всего пострадали Полтавщина, Харьковщина и Днепропетровщина. Тепло уже есть у 72% жителей Харьковской области, а в Полтавской — запущены все котельные.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным ведомства, в наиболее пострадавших регионах все службы работают постоянно, чтобы завершить подключение всех объектов и обеспечить стабильность систем жизнеобеспечения страны.

Полтавщина

Все запущенные котельные, водозаборы и очистные сооружения функционируют, обеспечивая жителей водой. Школы, сады и больницы работают в штатном режиме. Электротранспорт вернулся на маршруты, а участки с плановыми отключениями электроэнергии дополнительно обслуживаются автобусами.

Харьковщина

Водоснабжение восстановлено полностью, а тепло уже 72% жителей. Возобновляемые работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры, включая обследование оборудования и устранение повреждений, продолжаются. Метрополитен работает, обеспечены также дополнительные маршруты наземного транспорта.

Днепропетровщина

В Павлограде из-за повреждения электроснабжения была остановлена часть котельных. Однако уже подключено 30% объектов, и пусковые работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома.

Напомним, в ночь на 8 ноября все теплоэлектростанции группы "Центрэнерго" прекратили работу в результате массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре с начала войны.

Также российские войска снова нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины. Это уже девятый массированный обстрел объектов энергетической системы с начала октября.