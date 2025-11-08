Все ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной массированной атаки

В ночь на сегодняшний день все теплоэлектростанции группы "Центрэнерго" прекратили работу в результате массированного удара по энергетической инфраструктуре с начала войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Центрэнерго".

По сообщению компании, атака сопровождалась невиданным ранее количеством ракет и дронов, которые по несколько единиц в минуту целенаправленно попадали по тем же ТЭС, которые были возобновлены после сокрушительного удара 2024 года.

"Станции в огне! Наши ТЭС – не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились… Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" – отметили в компании.

Компания констатировала полную потерю возобновляемого круглосуточно и призвала к неотложной работе по восстановлению.

"Каждый раз враг бьет еще жестче, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию!" - заявили в "Центрэнерго".

В настоящее время на местах работают аварийные и ремонтные бригады. Информация о масштабах повреждений, пострадавших и графике восстановления будет сообщена дополнительно, как только это позволит ситуация безопасности.

Заметим, что в состав "Центрэнерго" входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС на Киевщине, Змиевская ТЭС на Харьковщине и Углегорская ТЭС на Донетчине (в настоящее время оккупирована).

Напомним, в эту ночь Украина пережила еще один массированный удар.

"Масированный был удар, много баллистики – по меньшей мере 25 баллистических ракет было, также были аэробалистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников разных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Силы обороны обезвредили более 400 дронов, но были и удары по газовой инфраструктуре. Также зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры. На нескольких станциях отсутствует электроснабжение, а также повреждена контактная сеть на нескольких участках.