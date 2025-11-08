- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Атака по Украине: из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры существенно задерживаются поезда
В результате массированной вражеской атаки по Полтавской области зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры. На нескольких станциях отсутствует электроснабжение, а также повреждена контактная сеть на нескольких участках.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".
Поэтому движение поездов на отдельных направлениях возможно только тепловозами, что приводит к значительным задержкам. Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской области также курсируют с возможными задержками ориентировочно на 1,5–2 часа.
По состоянию на 8:00 зафиксировано существенное отставание от графика поездов дальнего сообщения:
- №720 Киев – Харьков: +6:30 час;
- №22/21 Харьков – Львов: +2:30 час;
- №111/112 Львов – Изюм: +5 час;
- №63/64 Львов – Харьков: +5 час;
- №103/104 Гусаровка – Львов: +4 часа;
- №17/18 Ужгород – Харьков: +3:40 час;
- №227/228 Гусаровка – Ивано-Франковск: +3:30 час.
Для пассажиров поезда №725 Харьков – Киев (Интерсити+) будет организована посадка в Полтаве, куда их доставят электропоездом. Вместо этого пассажиры поезда №720 Киев – Харьков (Интерсити+) продолжат путешествие от Полтавы в Харьков электропоездом.
Кроме того, из-за последствий ударов поезд №72/71 Львов – Павлоград будет временно курсировать только до станции Самар-Днепровский. Подвоз пассажиров в и из Павлограда будет обеспечен автобусами.
"Мы уже делаем все возможное, чтобы сократить отставание от графика", - сообщили в "Укрзализныце".
Добавим, несколько дней назад российская армия нанесла удара по пассажирскому депо в Сумах и железных дорогах в Харьковской области.
Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.