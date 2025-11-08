Запланована подія 2

Читати українською

Атака по Украине: из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры существенно задерживаются поезда

дснс
В результате российских ударов этой ночью возникли масштабные пожары / ГСЧС

В результате массированной вражеской атаки по Полтавской области зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры. На нескольких станциях отсутствует электроснабжение, а также повреждена контактная сеть на нескольких участках.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поэтому движение поездов на отдельных направлениях возможно только тепловозами, что приводит к значительным задержкам. Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской области также курсируют с возможными задержками ориентировочно на 1,5–2 часа.

По состоянию на 8:00 зафиксировано существенное отставание от графика поездов дальнего сообщения:

  • №720 Киев – Харьков: +6:30 час;
  • №22/21 Харьков – Львов: +2:30 час;
  • №111/112 Львов – Изюм: +5 час;
  • №63/64 Львов – Харьков: +5 час;
  • №103/104 Гусаровка – Львов: +4 часа;
  • №17/18 Ужгород – Харьков: +3:40 час;
  • №227/228 Гусаровка – Ивано-Франковск: +3:30 час.

Для пассажиров поезда №725 Харьков – Киев (Интерсити+) будет организована посадка в Полтаве, куда их доставят электропоездом. Вместо этого пассажиры поезда №720 Киев – Харьков (Интерсити+) продолжат путешествие от Полтавы в Харьков электропоездом.

Кроме того, из-за последствий ударов поезд №72/71 Львов – Павлоград будет временно курсировать только до станции Самар-Днепровский. Подвоз пассажиров в и из Павлограда будет обеспечен автобусами.

"Мы уже делаем все возможное, чтобы сократить отставание от графика", - сообщили в "Укрзализныце".

Добавим, несколько дней назад российская армия нанесла удара по пассажирскому депо   в Сумах и железных дорогах в Харьковской области.

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую   железнодорожную инфраструктуру   в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

Автор:
Татьяна Гойденко