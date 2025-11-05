Запланована подія 2

"Укрзализныця" временно ограничила движение поездов на Донетчину из-за ситуации с безопасностью

"Укрзализныця" временно ограничивает курсирование поездов далекого и пригородного сообщения Краматорского направления по ходатайству Донецкой областной военной администрации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Решение принято с учетом текущей ситуации безопасности в регионе. Теперь поезда дальнего сообщения будут курсировать только до станций Гусаровка или Барвенково.

Пассажиры пяти поездов Краматорского направления получают уведомление об обновленной концевой станции в приложении "Укрзализныци" в день отправления.

Для обеспечения непрерывности сообщения Донецкая ОВА организовала автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временными конечными станциями. Сотрудники вокзалов и проводники помогают пассажирам с пересадкой и ориентацией на месте.

Временные изменения также касаются пригородного движения, в частности, маршрутов Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок.

"Движение будет восстановлено, как только это станет возможным. В настоящее время важно обеспечить безопасность пассажиров", - говорится в сообщении.

Добавим, несколько дней назад российская армия нанесла удар по пассажирскому депо в Сумах и железной дороге в Харьковской области.

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Автор:
Татьяна Гойденко