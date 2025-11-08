Атака по Україні: через пошкодження залізничної інфраструктури суттєво затримуються поїзди

Внаслідок масованої ворожої атаки по Полтавській області зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури. На кількох станціях відсутнє електропостачання, а також пошкоджено контактну мережу на кількох ділянках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Через це рух потягів на окремих напрямках можливий лише тепловозами, що призводить до значних затримок. Приміські рейси на Полтавщині та Харківщині також курсують із можливими затримками орієнтовно на 1,5–2 години.

Станом на 8:00 зафіксовано суттєве відставання від графіка потягів далекого сполучення:

№720 Київ – Харків: +6:30 год;

№22/21 Харків – Львів: +2:30 год;

№111/112 Львів – Ізюм: +5 год;

№63/64 Львів – Харків: +5 год;

№103/104 Гусарівка – Львів: +4 год;

№17/18 Ужгород – Харків: +3:40 год;

№227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ: +3:30 год.

Для пасажирів потяга №725 Харків – Київ (Інтерсіті+) буде організовано посадку в Полтаві, куди їх доправлять електропоїздом. Натомість пасажири поїзда №720 Київ – Харків (Інтерсіті+) продовжать подорож від Полтави до Харкова електропоїздом.

Крім того, через наслідки ударів поїзд №72/71 Львів – Павлоград тимчасово курсуватиме лише до станції Самар-Дніпровський. Підвіз пасажирів до та з Павлограда буде забезпечено автобусами.

"Ми вже робимо все можливе, щоб скоротити відставання від графіка", — повідомили в "Укрзалізниці".

Додамо, кілька днів тому російські армія завдала удару по пасажирському депо в Сумах та залізниці в Харківській області.

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.