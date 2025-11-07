Запланована подія 2

Читати українською

8 ноября в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии

свет
Завтра будут действовать графики отключений электроэнергии / Pexels

8 ноября во всех регионах Украины будут вынуждены применять меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной послужили последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что 08:00 - 21:00 будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 1 до 2 очередей.

С 07:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" предостерегают, что время и объем применения ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Министерство энергетики дало объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками. Основные причины – последствия обстрелов, аварии, а также пики потребления утром и вечером.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Татьяна Гойденко