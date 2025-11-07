Запланована подія 2

8 листопада в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії

світло
Завтра діятимуть графіки відключень електроенергії / Pexels

8 листопада в усіх регіонах України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 1 до 2 черг. 

З 07:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" застерігають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Міністерство енергетики надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. Основні причини – наслідки обстрілів, аварії, а також піки споживання вранці та ввечері.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Гойденко