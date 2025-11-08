Россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины: есть повреждения, ранен работник

Этой ночью российские войска снова нанесли удар по газовой инфраструктуре Украины. Это уже девятый массированный обстрел объектов энергетической системы с начала октября.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Нафтогаз".

Согласно сообщению, враг целенаправленно атаковал предприятия, снабжающие украинцев газом и теплом. Зафиксировано попадание и повреждение производственного оборудования.

Один работник компании получил ранение. Он находится под наблюдением врачей.

В настоящее время на местах ударов работают спасательные службы. Как только ситуация безопасность позволит, специалисты Нафтогаза начнут восстановительные работы.

"Очередной акт терроризма. Спасибо силам ПВО: каждая сбитая цель — это, прежде всего, спасенные жизни", — подчеркнул глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Атаки на газовую инфраструктуру

28 октября российская армия в седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области.

В ночь на 16 октября армия РФ совершила шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен "шахедов".

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.