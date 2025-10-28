РФ нанесла удар по газовым объектам в Полтавской области

28 октября российская армия седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре. В результате атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий во время брифинга.

"Сегодня ночью произошла уже седьмая в октябре атака, пострадали производственные мощности по добыче газа в Полтавской области", - рассказал Корецкий.

Он отметил, что "Нафтогаз" приложит максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить оборудование.

Корецкий подчеркнул, что предыдущие атаки в октябре нанесли существенные разрушения и потери добычи газа, из-за чего Украина будет вынуждена импортировать дополнительные объемы голубого топлива.

Атаки на газовую инфраструктуру

В ночь на 16 октября армия РФ совершила шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен "шахедов".

До этого в "Нафтогазе" сообщали, что только через неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.