РФ завдала удару по газових об’єктах на Полтавщині

28 жовтня російська армія всьоме за місяць завдала удару по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності в Полтавській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький під час брифінгу.

"Сьогодні вночі сталася вже сьома у жовтні атака, постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині", - розповів Корецький.

Він зауважив, що "Нафтогаз" докладе максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити обладнання.

Корецький підкреслив, що попередні атаки у жовтні завдали суттєвих руйнувань і втрат видобутку газу, через що Україна буде змушена імпортувати додаткові обсяги блакитного палива.

"Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла", - наголосив очільник "Нафтогазу".

Атаки на газову інфраструктуру

В ніч на 16 жовтня армія РФ здійснила шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України з початку жовтня. Удар був комбінованим, із застосуванням десятків ракет, включно з балістичними, та сотень "шахедів".

До цього у "Нафтогазі" повідомляли, що лише за тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.