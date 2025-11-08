Усі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної масованої атаки

У ніч на сьогодні всі теплоелектростанції групи "Центренерго" припинили роботу внаслідок наймасованішого удару по енергетичній інфраструктурі з початку війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Центренерго".

За повідомленням компанії, атака супроводжувалася небаченою раніше кількістю ракет і дронів, які по кілька одиниць за хвилину цілеспрямовано влучали по тих самих ТЕС, що їх відновили після нищівного удару 2024 року.

"Станції у вогні! Наші ТЕС - не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" – наголосили в компанії.

Компанія констатувала повну втрату того, що відновлювалося цілодобово, і закликала до невідкладної роботи з відновлення.

"Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше. Але, ми знову будемо робити те, що вміємо найкраще, перемагаючи втому і біль від втрат: відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію!"— заявили в "Центренерго".

Зараз на місцях працюють аварійні та ремонтні бригади. Інформація про масштаби пошкоджень, постраждалих та графік відновлення буде повідомлена додатково, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Зазгачимо, що складу "Центренерго" входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС на Київщині, Зміївська ТЕС на Харківщині та Вуглегірська ТЕС на Донеччині (наразі окупована).

Нагадаємо, цієї ночі Україна пережила ще один масований удар.

"Масований був удар, багато балістики – щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - повідомив президент Володимир Зеленський.

Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, але були і удари по газовій інфраструктурі. Також зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури. На кількох станціях відсутнє електропостачання, а також пошкоджено контактну мережу на кількох ділянках.