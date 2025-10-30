Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за атаки РФ

электроэнергия
Почти по всей Украине аварийные отключения света / Shutterstock

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

"Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация безопасности", - отметили в "Укрэнерго".

Как сообщают в ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.

Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.

30 октября Россия снова наносит массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Только что станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба", - подчеркнула глава Минэнерго.

Обновлено в 8:30. "Укрэнерго" сообщило, что во всех регионах Украины введены графики отключений света для населения и промышленности.

Напомним, цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона.

Автор:
Светлана Манько