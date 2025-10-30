В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за атаки РФ

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

"Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация безопасности", - отметили в "Укрэнерго".

Как сообщают в ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.

Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.

30 октября Россия снова наносит массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

"Только что станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба", - подчеркнула глава Минэнерго.

Обновлено в 8:30. "Укрэнерго" сообщило, что во всех регионах Украины введены графики отключений света для населения и промышленности.

Напомним, цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона.