Почасовые отключения света для населения отменили во всех областях, для промышленности – действуют в отдельных регионах

По всей территории Украины отменены почасовые отключения света для населения. В отдельных регионах до 19.00 продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

" Однако, есть вероятность возврата отключений в течение суток. Пожалуйста, следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе ", – говорится в сообщении .

В компании добавляют, что потребление электроэнергии остается высоким.

Два часа назад ( в 8:30 ) "Укрэнерго" сообщило, что по всей Украине введены графики почасовых отключений света с 8 часов до 19 часов объемом от 1 очереди до 2 очередей. Кроме того, отмечалось, что для промышленных потребителей действуют ограничения мощности с 8 до 19 часов.

Меры ограничения потребления во всех регионах Украины были введены в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Время и объем ограничений были такими:

графики почасовых отключений населения

с 08:00 до 19:00 – объемом от 1 очереди до 2 очередей,

графики ограничения мощности для промышленных потребителей

с 08:00 до 19:00.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.

"Россия продолжает энергетический террор. Ночью энергосистема Украины испытала очередную массированную комбинированную атаку ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация безопасности", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

До этого в большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, но затем отменены.

Напомним, цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона.