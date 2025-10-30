- Тип
Почасовые отключения света для населения отменили во всех областях, для промышленности – действуют в отдельных регионах
По всей территории Украины отменены почасовые отключения света для населения. В отдельных регионах до 19.00 продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".
" Однако, есть вероятность возврата отключений в течение суток. Пожалуйста, следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе ", – говорится в сообщении .
В компании добавляют, что потребление электроэнергии остается высоким.
Два часа назад ( в 8:30 ) "Укрэнерго" сообщило, что по всей Украине введены графики почасовых отключений света с 8 часов до 19 часов объемом от 1 очереди до 2 очередей. Кроме того, отмечалось, что для промышленных потребителей действуют ограничения мощности с 8 до 19 часов.
Меры ограничения потребления во всех регионах Украины были введены в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.
Время и объем ограничений были такими:
графики почасовых отключений населения
- с 08:00 до 19:00 – объемом от 1 очереди до 2 очередей,
графики ограничения мощности для промышленных потребителей
- с 08:00 до 19:00.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.
Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.
"Россия продолжает энергетический террор. Ночью энергосистема Украины испытала очередную массированную комбинированную атаку ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация безопасности", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.
До этого в большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, но затем отменены.
Напомним, цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона.