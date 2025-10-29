29 октября действуют графики почасовых отключений света для населения и промышленности

29 октября в отдельных регионах Украины действуют графики почасовых отключений света в объеме от 0,5 до 1,5 очередей одновременно. Также введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Там отметили, что причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Сегодня в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00 вынуждены введены графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

В тех же регионах, где действуют графики почасовых отключений, в период с 07.00 до 22.00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.

Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.

Напомним, цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона.