29 жовтня діють графіки погодинних відключень світла для населення та промисловості

електропостачання
В Україні діють графіки погодинних відключень світла / Freepik

29 жовтня в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 1,5 черг одночасно. Також запроваджені обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Сьогодні  у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

У тих же регіонах, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Енергетики вкотре закликають до ощадливого споживання електроенергії. 

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону. 

Автор:
Світлана Манько