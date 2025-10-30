Запланована подія 2

Новини
В усіх регіонах України ввели графіки відключень світла для населення і промисловості

електроенергія
В усіх регіонах ввели графіки відключень електроенергії / Depositphotos

30 жовтня по всій Україні діють графіки погодинних відключень світла з 8 години до 19 години обсягом від 1 черги до 2 черг. Крім того, для промислових споживачів також діятимуть обмеження потужності з 8 години до 19 години.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.

Час і обсяг обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень населення                        

  • з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг,

графіки обмеження потужності для промислових споживачів

  •  з 08:00 до 19:00.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Енергетики вкотре закликають до ощадливого споживання електроенергії. 

"Росія продовжує енергетичний терор. Уночі енергосистема України зазнала чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. Внаслідок удару зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно це дозволить безпекова ситуація", - зауважила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Зауважимо, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру зранку 30 жовтня у більшості регіонів України були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, ціни на електроенергіюдля населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону. 

Автор:
Світлана Манько