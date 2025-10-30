У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії через атаку РФ

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація", - зауважили в "Укренерго".

Як повідомляють в ДТЕК, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

Енергетики вкотре закликають до ощадливого споживання електроенергії.

30 жовтня Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків", - наголосила очільниця Міненерго.

Нагадаємо,ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону.