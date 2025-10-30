Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,28

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії через атаку РФ

електроенергія
Майже по всій Україні аварійні відключення світла / Shutterstock

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня  у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація", - зауважили в "Укренерго".

Як повідомляють в ДТЕК, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

Енергетики вкотре закликають до ощадливого споживання електроенергії. 

30 жовтня Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків", - наголосила очільниця Міненерго.

Нагадаємо,ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону. 

Автор:
Світлана Манько