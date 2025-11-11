Аварійні відключення світла у трьох областях України: погодинні графіки не діють

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, зумовленою попередніми російськими обстрілами критичної інфраструктури, у трьох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилися мешканці Харківської, Сумської та Полтавської областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі тимчасово не діють. Енергетики повідомляють, що після скасування аварійних знеструмлень усі споживачі одразу повернуться до планових графіків погодинних відключень.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — зазначили в "Укренерго".



Ворог б’є по енергетиці

Сьогодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в області є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності", - повідомив він.

Раніше, 7 листопада, армія РФ завдала ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, що призвело до пошкоджень у Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.