12 листопада в більшості регіонів України діятимуть відключення електроенергії

Протягом минулої доби російські війська здійснили чергові атаки на енергетичну інфраструктуру України. На пошкоджених об’єктах у кількох областях тривають ремонтно-відновлювальні роботи, спрямовані на відновлення потужностей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Для стабілізації енергосистеми сьогодні, 12 листопада 2025 року, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

В "Укренерго" повідомили, до кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Споживання електроенергії залишається високим. 12 листопада станом на 9:00, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час минулого дня – у вівторок. Вчора, 11 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і максимум попереднього дня – у понеділок, 10 листопада.

Як зазначили в Міненерго, споживачам необхідно регулярно перевіряти інформацію. Актуальні графіки та повідомлення про зміни в енергопостачанні розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу (обленерго) кожного регіону.

Відключення електроенергії

Учора, 11 листопада у трьох областях України було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилися мешканці Харківської, Сумської та Полтавської областей.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.