Атаки на підстанції АЕС додали години без світла: коли ситуація покращиться

Після російських ударів по підстанціях біля Хмельницької та Рівненської АЕС енергосистема України працює в умовах дефіциту. Енергетики вже розпочали відновлення пошкоджень, що дає шанс на скорочення тривалості відключень максимум за кілька тижнів. Водночас опитані Delo.ua експерти попереджають: складна зима ще попереду.

Під час одної з масованих атак на енергетику росіяни поцілили в підстанції біля Хмельницької та Рівненської АЕС. На обстріли одразу відреагувало українське Міністерство закордонних справ з заявою про те, що російські атаки на підстанції біля Хмельницької та Рівненської АЕС не були випадковими, а свідомо спланованими.

Внаслідок обстрілів станції втратили доступ до зовнішніх ліній електропередач та були змушені знизити генерацію електроенергії. Через це в енергосистемі виник дефіцит, а "Укренерго" посилило обмеження. Тож для українців наслідком цих обстрілів стало збільшення кількості годин без світла.

Енергосистема України вже переживала атаки на підстанції атомних електростанцій 23 листопада 2022. Тоді країна пережила блекаут: єдина енергосистема була розколота на енергоострови, а деякі регіони повністю знеструмлені. З того часу енергетики накопичили досвід ліквідації обстрілів критичної інфраструктури, а "Укренерго" вдалося накопичити запаси критичного обладнання для ремонтів пошкоджених підстанцій. Тож цього разу блекауту вдалося уникнути.

Українцям варто готуватись до відключень взимку

Експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна каже, що наразі ступінь пошкодження підстанцій не критичний, оскільки Хмельницька та Рівненська АЕС продовжили працювати хоч і на зниженій потужності. Але її на думку ситуація в системі є вкрай складною, оскільки внаслідок масованих ударів по енергосистемі в країні зруйновані маневрові потужності, а також підстанції.

Колишня міністерка енергетики Ольга Буславець зауважує, що внаслідок атак по підстанціях біля АЕС вимикались лінії 750-330 кВт, що призвело до того, що імпортовану електроенергію неможливо було передати в центр країни та на схід. Це посилює дефіцит в тих регіонах та змушує.

"Базовий сценарій відключень, який зараз вказують енергокомпанії складає від 2-4 черг обмежень. Але поки в нас немає морозів. Зі зниженням температури споживання електроенергії зросте і ситуація погіршиться. Краще ніж зараз навряд чи буде", — говорить Буславець.

Коли полагодять підстанції та зменшать графіки

За оцінкою директора спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадія Рябцева, виходячи з поточних обмежень небаланс в енергосистемі зараз складає 3-4 ГВт. Але експерт зауважує, що коли підстанції полагодять дефіцит в енергосистемі стане меншим, що дозволить зменшити тривалість відключень.

"Я думаю що енергетики вже знайшли рішення, що дозволить відновити роботу підстанцій і зараз його впроваджують. Це може зайняти від кількох годин до кількох тижнів. Після цього кількість годин без світла знизиться" — каже експерт.

Втім за його сценарієм, самі відключення продовжаться. Для західних регіонів ситуація буде кращою оскільки там дефіцит можна знизити залучивши імпорт. Для регіонів на сході та в центрі країни за базовим сценарієм відключення збережуться та складатимуть від одної до двох черг. А от прифронтові регіони такі, як Харківщина, Чернігівщина та Сумщина страждатимуть найбільше — обмеження можуть тривати до 16 годин.

З цим погоджується і директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Він каже, що удари по підстанціях були спрямовані на те, щоб розколоти енергосистему. Оскільки атомні електростанції генерують 60% всієї електроенергії, росіяни намагаються обмежити передачу електроенергії звідти, щоб посилити дефіцит в східних та центральних областях. Він також зауважує, що енергетики сформували запас критичного обладнання і можуть відновити пошкоджені підстанції, що займе від кількох днів до кількох тижнів.

Таким чином після відновлення пошкоджених підстанцій дефіцит в енергосистемі стане меншим. Це не скасує графіки зовсім, але зменшить їх тривалість.