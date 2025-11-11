Атаки на подстанции АЭС добавили часы без света: когда ситуация улучшится

После ударов по подстанциям возле Хмельницкой и Ровенской АЭС энергосистема Украины работает в условиях дефицита. Энергетики уже приступили к восстановлению повреждений, что дает шанс на сокращение продолжительности отключений максимум за несколько недель. В то же время, опрошенные Delo.ua эксперты предупреждают: сложная зима еще впереди.

Во время одной из массированных атак на энергетику россияне попали в подстанции возле Хмельницкой и Ровенской АЭС. На обстрелы сразу отреагировало украинское Министерство иностранных дел с заявлением, что российские атаки на подстанции возле Хмельницкой и Ровенской АЭС не были случайными, а сознательно спланированными.

В результате обстрелов станции потеряли доступ к внешним линиям электропередач и были вынуждены снизить генерацию электроэнергии. Из-за этого у энергосистемы возник дефицит, а "Укрэнерго" усилило ограничения. Для украинцев следствием этих обстрелов стало увеличение количества часов без света.

Энергосистема Украины уже переживала атаки на подстанции атомных электростанций 23 ноября 2022 года. Тогда страна пережила "блекаут": единая энергосистема была расколота на энергоострова, а некоторые регионы полностью обесточены. С этого времени энергетики накопили опыт ликвидации обстрелов критической инфраструктуры, а "Укрэнерго" удалось накопить запасы критического оборудования для ремонтов поврежденных подстанций. На этот раз "блекаута" удалось избежать.

Украинцам следует готовиться к отключениям зимой

Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная говорит, что в настоящее время степень повреждения подстанций не критична, поскольку Хмельницкая и Ровенская АЭС продолжили работать хоть и на пониженной мощности. Но ее по мнению ситуация в системе крайне сложна, поскольку в результате массированных ударов по энергосистеме в стране разрушены маневровые мощности, а также подстанции.

Бывший министер энергетики Ольга Буславец отмечает, что в результате атак по подстанциям возле АЭС выключались линии 750-330 кВт, что привело к тому, что импортируемую электроэнергию невозможно было передать в центр страны и на восток. Это усугубляет дефицит в этих регионах и вынуждает.

"Базовый сценарий отключений, который сейчас указывают энергокомпании, составляет от 2-4 очередей ограничений. Но пока у нас нет морозов. Со снижением температуры потребления электроэнергии возрастет, и ситуация ухудшится. Лучше, чем сейчас вряд ли будет", — говорит Буславец.

Когда починят подстанции и уменьшат графики

По оценке директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, исходя из текущих ограничений небаланса в энергосистеме сейчас составляет 3-4 ГВт. Но эксперт отмечает, что когда подстанции починят дефицит в энергосистеме станет меньше, что позволит снизить продолжительность отключений.

"Я думаю, что энергетики уже нашли решение, что позволит возобновить работу подстанций и сейчас его внедряют. Это может занять от нескольких часов до нескольких недель. После этого количество часов без света снизится", - говорит эксперт.

Впрочем, по его сценарию, сами отключения продолжатся. Для западных регионов ситуация будет лучше, поскольку там дефицит можно снизить привлекая импорт. Для регионов на востоке и в центре страны по базовому сценарию отключения сохранятся и составят от одной до двух очередей. А вот прифронтовые регионы, такие как Харьковщина, Черниговщина и Сумщина, будут страдать больше всего — ограничения могут длиться до 16 часов.

С этим согласен и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Он говорит, что удары по подстанциям были направлены на то, чтобы расколоть энергосистему. Поскольку атомные электростанции генерируют 60% всей электроэнергии, россияне пытаются ограничить передачу электроэнергии, чтобы усилить дефицит в восточных и центральных областях. Он также отмечает, что энергетики сформировали запас критического оборудования и могут восстановить поврежденные подстанции, что займет от нескольких дней до нескольких недель.

Таким образом, после восстановления поврежденных подстанций дефицит в энергосистеме станет меньше. Это не отменит графики совсем, но снизит их продолжительность.