Город Славутич остался без света из-за вражеского удара

Сегодня, 28 ноября, из-за поврежденного энергообъекта жители города Славутича на Киевщине остались без электроснабжения. В настоящее время энергетики не имеют возможности начать возобновляемые работы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Черниговоблэнерго".

"В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области", - говорится в сообщении.

В Черниговоблэнерго заверили потребителей: "Только что позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам".

Справочно

Славутич — город в пределах Любецкой поселковой общины Черниговского района Черниговской области, но юридически подчиненный органам власти Вышгородского района Киевской области, на расстоянии более 200 километров от города Киева.

Враг бьет по энергетике Украины

27 ноября в результате ударов армии РФ по энергосистеме в Харьковской области были внедрены аварийные отключения.

26 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей . Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были применены аварийные отключения.

В ночь с 24 на 25 ноября Россия нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях. В результате атаки на утро обесточено более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысяч в Днепропетровщине, и более 8 тысяч в Харьковской области.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.