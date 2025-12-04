Запланована подія 2

Нічні атаки залишили низку областей без світла: по Україні вводяться графіки відключень

відключення світла
Низка областей залишилися без світла / Shutterstock

Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру України станом на ранок 4 грудня електропостачання відсутнє у тисяч споживачів у трьох областях. Без світла залишилися споживачі у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

За даними відомства найбільше від ворожих обстрілів постраждала Донецька область, де знеструмлено понад 60 тисяч споживачів.  

В Одеській області без електропостачання залишається понад 51 тисяча споживачів.

На Дніпропетровщині знеструмлено 1,6 тисячі споживачів.

Як повідомляється, аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. Енергетичні бригади працюють у складних умовах, щоб максимально швидко повернути світло в оселі та на об'єкти критичної інфраструктури постраждалих регіонів.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - додали в Міненерго.

Водночас у ДТЕК зазначили, що в Одеській області  9 500 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 51 800 - тимчасово без світла.

Енергетики вже працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику. 

За даними ДСНС, в наслідок ударів по Одесі постраждало п’ятеро людей.

Виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі.

В окремих квартирах через ударну хвилю опинилися заблокованими дві людини, яких рятувальники спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам.

Пожежу вдалося швидко ліквідувати, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 листопада через пошкоджений енергооб'єкт жителі міста Славутич залишилися без електропостачання. 

Тетяна Бесараб