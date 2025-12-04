Запланована подія 2

Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через атаку РФ: без тепла понад 40 тисяч людей

Олександр Прокудін.
Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Через масовані обстріли російської армії Херсонська теплова електростанція (ТЕЦ) зазнала серйозних руйнувань і тимчасово зупинила роботу. Без опалення залишилися 470 будинків.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приміщення та обладнання станції. Окупанти атакували енергетичний об’єкт дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

Через атаки ворога ТЕЦ призупинила роботу, унаслідок чого тимчасово без тепла залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

"Будемо розглядати варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ. Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", —наголосив Прокудін.

Раніше в Міністерстві енергетики повідомляли, що внаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. 

Автор:
Світлана Манько