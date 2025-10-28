Отопление к жилым домам подключается в 13 областях: в Киеве начнут с 29 октября

13 областей Украины уже приступили к постепенному подключению теплоснабжения к жилым домам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что на сегодняшний день более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч — учреждений здравоохранения. Постепенно тепло подается и в жилые дома.

Всего для старта отопительного сезона к работе было подготовлено более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров тепловых сетей, из которых 340 км было заменено, проведены капитальные ремонты и замены котлов.

В Минразвития прогнозируют нелегкую зиму, но, несмотря на это, уверяют, что техническая готовность предприятий теплоснабжения позволяет начать отопительный сезон.

В Киеве дома будут подключаться к отоплению с 29 октября

29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилищном фонде, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы — погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть.

Кличко отметил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней.

Отметим, что отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начал еще 3 октября.

Также в 18 областях Украины подключили объекты социальной инфраструктуры к отоплению. Тепло подают в школы, больницы и другие учреждения.

Отапливаемый сезон в Сумах начался 27 октября, а в Черкассах тепло в жилые дома начнут подавать с 29 октября.

Во Львове откладывают начало отопительного сезона .