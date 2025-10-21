Черкассы и Сумы готовятся к старту отопительного сезона: когда начнут подавать тепло

Отопительный сезон в Сумах начнется 27 октября, а в Черкассах тепло в жилые дома начнут подавать с 29 октября. Подача теплоносителя будет происходить постепенно в соответствии с графиками, опубликованными на официальных ресурсах городских администраций.

Как пишет Delo.ua, об этом информируют прессслужбы местных предприятий теплоэнергетики.

Отопительный сезон в Сумах

20 октября на онлайн-заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской городской территориальной громады было принято решение о начале отопительного сезона, отмечают в пресс-службе "Сумытеплоэнерго".

"Решение основывается на прогнозах областного центра гидрометеорологии, согласно которым среднесуточные показатели температуры составят от +6 до +8°C, а также учитывает мнения и сообщения жителей города в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Рекомендовано Сумским городским властям начать подачу теплоносителя в жилые дома с 27 октября. Запуск тепла будет производиться постепенно в соответствии с утвержденным графиком.

Графики подключения будут опубликованы на официальных ресурсах городской администрации по утверждению соответствующими органами. Жителей просят следить за обновлениями.

Отопительный сезон в Черкассах

С 29 октября жители Черкасс начнут получать тепло в свои дома. Решение принял исполнительный комитет Черкасского городского совета.

"КПТМ "Черкассытеплокоммунэнерго" просит представителей организаций-держателей домов ОСМД, "Нового качества" присоединиться к процессу, предоставлять доступ работникам нашего предприятия к необходимому оборудованию и не препятствовать подаче теплоносителя", - сообщает прессслужба.

Для полного запуска теплоснабжения необходимо трое суток. После этого совладельцы домов могут самостоятельно регулировать подачу теплоносителя для экономии средств.

Ранее сообщалось, что Минэнерго опровергло информацию о начале отопительного сезона с 1 ноября.