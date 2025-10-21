Черкаси та Суми готуються до старту опалювального сезону: коли почнуть подавати тепло

Опалювальний сезон у Сумах розпочнеться 27 жовтня, а в Черкасах тепло в житлові будинки почнуть подавати з 29 жовтня. Подача теплоносія відбуватиметься поступово відповідно до графіків, які будуть опубліковані на офіційних ресурсах міських адміністрацій.

Як пише Delo.ua, про це інформують пресслужби місцевих підприємств теплоенергетики.

Опалювальний сезон у Сумах

20 жовтня на онлайн-засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади було ухвалено рішення про початок опалювального сезону, наголошують в пресслужбі "Сумитеплоенерго".

"Рішення ґрунтується на прогнозах обласного центру з гідрометеорології, згідно з якими середньодобові показники температури становитимуть від +6 до +8°C, а також враховує думки та повідомлення жителів міста у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Рекомендовано Сумській міській владі розпочати подачу теплоносія до житлових будинків з 27 жовтня. Запуск тепла проводитиметься поступово відповідно до затвердженого графіка.

Графіки підключення будуть опубліковані на офіційних ресурсах міської адміністрації після затвердження відповідними органами. Мешканців просять стежити за оновленнями.

Опалювальний сезон в Черкасах

З 29 жовтня мешканці Черкас почнуть отримувати тепло у свої будинки. Рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради.

"КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" просить представників організацій-утримувачів будинків ОСББ, "Нової якості" долучитися до процесу, надавати доступ працівникам нашого підприємства до необхідного обладнання та не перешкоджати подачі теплоносія", - повідомляє пресслужба.

Для повного запуску теплопостачання необхідно три доби. Після цього співвласники будинків можуть самостійно регулювати подачу теплоносія для економії коштів.

Раніше повідомлялось, що Міненерго спростувало інформацію про початок опалювального сезону з 1 листопада.