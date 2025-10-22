Бюджет-2026: общинам отдадут 64% НДФЛ для подготовки к отопительному сезону

Согласно проекту госбюджета на 2026 год, местные общины получат увеличенную долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – до 64%. Это позволит местным властям лучше подготовиться к отопительному сезону.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Павел Бакунец.

Он отметил, что при формировании государственного бюджета на следующий год необходимо учитывать нужды местных бюджетов. По его мнению, именно на общинах будет лежать ответственность за успешное прохождение отопительного сезона, в частности за обеспечение теплом школ, детских садов и больниц.

Бакунец подчеркнул, что в случае отсутствия газа городской совет или объединенное территориальное общество (ОТГ) обязано будет обеспечить альтернативное отопление.

"Это означает, что больше средств от налогов, которые официально платят украинцы, будет оставаться в общинах. Для небольшого общества это дополнительно 11-16 миллионов гривен, а для областного центра, как Львов, - почти 700 миллионов. Это ресурсы, которые можно направить на модернизацию котельных или поддержку работников садов", - отметил парламентарий.

Член профильного комитета отметил, что приоритетом бюджета-2026 является оборона, куда направлено подавляющее большинство средств, "но на другие сферы также направляются дополнительные средства".

В то же время он напомнил, что согласно регламенту бюджет на следующий год рассматривается в несколько этапов.

Напомним, в 18 областях Украины и городе Киеве начато постепенное подключение объектов социальной инфраструктуры к отоплению. Тепло подают в школы, больницы и другие учреждения. В настоящее время уже отапливаются 49% объектов социальной сферы — это около 4,7 тысяч детских садов, 5,4 тысяч школ и почти две тысячи больниц.