Бюджет-2026: громадам віддадуть 64% ПДФО для підготовки до опалювального сезону

Місцева влада отримає 64% ПДФО на опалення

Згідно з проєктом держбюджету на 2026 рік, місцеві громади отримають збільшену частку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — до 64%. Це дозволить місцевій владі краще підготуватися до опалювального сезону.

Як пише Delo.ua з посиланням на Укрінформ, про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло Бакунець.

Він зазначив, що при формуванні державного бюджету на наступний рік необхідно враховувати потреби місцевих бюджетів. На його думку, саме на громадах лежатиме відповідальність за успішне проходження опалювального сезону, зокрема, за забезпечення теплом шкіл, дитячих садків та лікарень.

 Бакунець підкреслив, що у разі відсутності газу міська рада або об'єднана територіальна громада (ОТГ) зобов'язана буде забезпечити альтернативне опалення.

"Це означає, що більше коштів від податків, які офіційно сплачують українці, залишатиметься у громадах. Для невеликої громади це додатково 11–16 мільйонів гривень, а для обласного центру, як Львів, — майже 700 мільйонів. Це ресурси, які можна спрямувати на модернізацію котелень або підтримку працівників садочків", — зазначив парламентарій.

Член профільного комітету зауважив, що пріоритетом бюджету-2026 є оборона, куди направлена переважна більшість коштів, "але на інші сфери також скеровуються додаткові кошти".

Водночас він нагадав, що відповідно до регламенту, бюджет на наступний рік розглядається в кілька етапів.

Нагадаємо, у 18 областях України та місті Києві розпочато поступове підключення об’єктів соціальної інфраструктури до опалення. Тепло подають у школи, лікарні та інші установи. Наразі вже опалюються 49% об’єктів соціальної сфери — це близько 4,7 тисячі дитячих садків, 5,4 тисячі шкіл та майже дві тисячі лікарень.

Автор:
Тетяна Бесараб