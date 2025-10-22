В Україні стартує опалювальний сезон: у 18 областях та Києві підключають соціальні об’єкти

У 18 областях України та місті Києві розпочато поступове підключення об’єктів соціальної інфраструктури до опалення. Тепло подають у школи, лікарні та інші установи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Початок опалювального сезону

Рішення про початок подачі тепла ухвалюють місцеві органи влади з урахуванням погодних умов і ситуації в громадах.

Наразі в 18 областях і місті Києві вже опалюються 49% об’єктів соціальної сфери — це близько 4,7 тисячі дитячих садків, 5,4 тисячі шкіл та майже дві тисячі лікарень.

"Варто зазначити, що під час підготовки до опалювального сезону окремий фокус - на резервах палива, автономних джерелах живлення та розподіленій генерації. Особливо - у прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Україні робиться акцент на створенні мережі менших джерел теплопостачання замість одного великого. Такий підхід підвищує стійкість системи до можливих атак і забезпечує більшу надійність теплопостачання. Наразі на комунальних підприємствах до роботи підготовлено 194 когенераційні установки із загальною електричною потужністю 149,1 МВт та 147 блочно-модульних котелень потужністю 291,8 МВт.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Сумах розпочнеться 27 жовтня, а в Черкасах тепло в житлові будинки почнуть подавати з 29 жовтня. Подача теплоносія відбуватиметься поступово відповідно до графіків