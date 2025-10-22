Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні стартує опалювальний сезон: у 18 областях та Києві підключають соціальні об’єкти

опалення
Підготовка до опалювального сезону йде за планом / Depositphotos

У 18 областях України та місті Києві розпочато поступове підключення об’єктів соціальної інфраструктури до опалення. Тепло подають у школи, лікарні та інші установи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Початок опалювального сезону

Рішення про початок подачі тепла ухвалюють місцеві органи влади з урахуванням погодних умов і ситуації в громадах.

Наразі в 18 областях і місті Києві вже опалюються 49% об’єктів соціальної сфери — це близько 4,7 тисячі дитячих садків, 5,4 тисячі шкіл та майже дві тисячі лікарень.

"Варто зазначити, що під час підготовки до опалювального сезону окремий фокус - на резервах палива, автономних джерелах живлення та розподіленій генерації. Особливо - у прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, в Україні робиться акцент на створенні мережі менших джерел теплопостачання замість одного великого. Такий підхід підвищує стійкість системи до можливих атак і забезпечує більшу надійність теплопостачання. Наразі на комунальних підприємствах до роботи підготовлено 194 когенераційні установки із загальною електричною потужністю 149,1 МВт та 147 блочно-модульних котелень потужністю 291,8 МВт.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Сумах розпочнеться 27 жовтня, а в Черкасах тепло в житлові будинки почнуть подавати з 29 жовтня. Подача теплоносія відбуватиметься поступово відповідно до графіків

Автор:
Ольга Опенько