Новини
Опалення до житлових будинків підключають у 13 областях: у Києві розпочнуть з 29 жовтня

опалення
В Україні стартував опалювальний сезон

13 областей України вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що на сьогодні понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі — закладів охорони здоров’я. Поступово тепло подається і до житлових будинків.

Загалом для старту опалювального сезону до роботи були підготовлені більше ніж 17,5 тисячі котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км було замінено, проведені капітальні ремонти та заміни котлів.

У Мінрозвитку прогнозують нелегку зиму, але попри це запевняють, що технічна готовність підприємств теплопостачання дозволяє розпочати опалювальний сезон.

У Києві будинки підключатимуть до опалення з 29 жовтня

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

Кличко зауважив, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів.

Зауважимо, опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав ще 3 жовтня. 

Також станом на 22 жовтня у 18 областях України підключили об’єкти соціальної інфраструктури до опалення. Тепло подають у школи, лікарні та інші установи.

 Опалювальний сезон у Сумах розпочався 27 жовтня, а в Черкасах тепло в житлові будинки почнуть подавати з 29 жовтня. 

10 жовтня у Львові заявили про відкладення початку опалювального сезону.

Автор:
Світлана Манько