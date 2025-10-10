У Львові відкладають початок опалювального сезону та тестують альтернативну подачу води без електропостачання

З 11 жовтня у Львові проведуть одночасну перевірку всіх ресурсів міста для альтернативного водо-, електропостачання та опалення. Містян попередили про можливі незручності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис мера Львова Андрія Садового.

"Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту", - наголосив він.

Садовий повідомив, що у Львові від’єднають світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативне, щоб переконатися, що в разі блекауту вони працюватимуть. Наразі близько 97% світлофорів у місті можуть працювати без централізованого електропостачання.

Також перевірка стосуватиметься водопостачання, електроенергії, газу, громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для функціонування міста.

У Львові протестують альтернативну подачу води без електропостачання. У 18 школах Львова, де є твердопаливні котли, будуть запускати опалення від них. Такі котли також є в деяких лікарнях.

Також у Львові підняли реєстр всіх пічок, які встановлювали в будинках, для перевірки їхнього стану.

"Що стосується опалення — справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було", — підкреслив Садовий.

Він пояснив, що на жовтень Львів має ліміт газу у 8 мільйонів кубометрів. А для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період у жовтні, треба ще 10 мільйонів.

"Їх немає сьогодні. Ми подали тепло за заявками у школи, садочки, лікарні. Усі, хто потребує, — отримають. Ну і 350 тисяч львів’ян мають індивідуальне опалення, у них ситуація трохи простіша. Що стосується ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2 — поки немає лімітів, ми не можемо запускати їх на повну потужність", — повідомив мер Львова.

Він запевнив, що міськрада робить усе необхідне, але закликав львівʼян подбати про себе.

"Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається. Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі — не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом", — зауважив Садовий.

Нагадаємо, унаслідок масштабної ракетно-дронової атаки, яку здійснила РФ у ніч проти 10 жовтня, є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях. Це спричинило знеструмлення значної кількості споживачів. Найскладнішою є ситуація у столиці, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.