Во Львове откладывают начало отопительного сезона и тестируют альтернативную подачу воды без электроснабжения

С 11 октября во Львове будет проведена одновременная проверка всех ресурсов города для альтернативного водо-, электроснабжения и отопления. Горожанам предупредили о возможных неудобствах.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это еще раз доказала. С завтрашнего дня переводим Львов в режим тестирования. Должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу", - подчеркнул он.

Садовый сообщил, что во Львове отключат светофоры от основного питания и переведут их на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блекаута они будут работать. В настоящее время около 97% светофоров в городе могут работать без централизованного электроснабжения.

Также проверка касается водоснабжения, электроэнергии, газа, общественного транспорта, связи и всего, что важно для функционирования города.

Во Львове протестуют альтернативную подачу воды без электроснабжения. В 18 школах Львова, где есть твердотопливные котлы, будут запускать отопление от них. Такие котлы тоже есть в некоторых больницах.

Также во Львове подняли реестр всех устанавливаемых в домах печок для проверки их состояния.

"Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло было", — подчеркнул Садовый.

Он пояснил, что на октябрь Львов имеет предел газа в 8 миллионов кубометров. А для того чтобы полноценно пройти осенне-зимний период в октябре, нужно еще 10 миллионов.

"Их нет сегодня. Мы подали тепло по заявкам в школы, садики, больницы. Все нуждающиеся — получат. Ну и 350 тысяч львовян имеют индивидуальное отопление, у них ситуация немного проще. Что касается ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 — пока нет лимитов, мы не можем запускать их на полную мощность " .

Он заверил, что горсовет делает все необходимое, но призвал львовян позаботиться о себе.

"Организуйте для себя альтернативные источники тепла и помогите тем, кто сам не справится. Мы возвращаемся ко времени, когда буржуйка в подвале – не лишняя вещь. Не злитесь. Держимся вместе ", — заметил Садовый.

Напомним, в результате масштабной ракетно-дроновой атаки, которую совершила РФ в ночь на 10 октября, есть повреждение энергетических объектов в нескольких областях. Это повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей. Самая сложная ситуация в столице, а также в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.