Запланована подія 2

Читати українською

"Укрэнерго" о последствиях массированной атаки РФ: Самая сложная ситуация в Киеве и пяти областях

электричество, электроэнергия, ремонт
Восстановление электропитания продолжается / "Укрэнерго"

В результате масштабной ракетно-дроновой атаки, которую осуществила РФ в ночь на 10 октября, есть повреждение энергетических объектов в нескольких областях. Это повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей. Самая сложная ситуация в столице, а также в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме  в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения. Из-за последствий предварительных вражеских обстрелов  на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди",  пишет пресс-служба энергетической компании.

В сообщении говорится, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из пострадавших от вражеских атак регионов.

В "Укрэнерго" отмечают, что потребление электроэнергии остается высоким и в целом соответствует сезонным показателям. Причина – облачная погода на всей территории Украины.

"Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети... Сохраняется необходимость экономного энергопотребления",  добавили в компании.

Один из самых больших ударов по объектам энергетики

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки россиян есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве и девяти областях – Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской. По словам главы государства, враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет.

Частично нет воды и света. В Киеве из-за проблем с электроэнергией метрополитен ограничил движение.

Как рассказали в ДТЭК, Россия атаковала теплоэлектростанции компании, в результате чего серьезно повреждено оборудование.

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что провела совещание с ключевыми министерствами, государственными энергокомпаниями и всеми, кто ответственен за ход восстановительных работ. По ее словам, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры. В Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях работают графики аварийных отключений и специальные графики.

В столице и Кировоградской области ожидается полное возобновление водоснабжения до конца дня. Что касается энергоснабжения в столице, то уже заживлена критическая инфраструктура.

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на систему.

Автор:
Наталия Гуленцова