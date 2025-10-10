Запланована подія 2

"Новая почта" предупредила о задержках в доставке в Киеве и области: причины

"Новая почта"
Компания назначила нового директора по персоналу/"Новая почта"

Логистическая компания "Новая почта" предупредила о задержках в доставке в Киеве и области из-за ночной атаки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что ночью сортировочные терминалы временно не работали по соображениям безопасности, часть отправлений обрабатывается с задержкой.

"В настоящее время все процессы возобновлены — работаем по полной, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки. Если вы заказывали адресную доставку — ожидайте звонка от курьера", - подчеркнули в компании.

Там напомнили, что отследить отправку можно на сайте "Новой почты" и в мобильном приложении.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество   превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.

В прошлом году "Новая почта"   доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Вечером 5 октября в результате обстрела российской армии было полностью уничтожено в отделении "Новой почты" в Донецкой области.

Автор:
Светлана Манько