"Нова пошта" попередила про затримки у доставці в Києві та області: причини

Логістична компанія "Нова пошта" попередила про затримки у доставці в Києві та області через нічну атаку.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою.

"Наразі всі процеси відновлено — працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки. Якщо ви замовляли адресну доставку — очікуйте на дзвінок від кур’єра", - наголосили в компанії.

Там нагадали, що відстежити відправлення можна на сайті "Нової пошти" та у мобільному застосунку.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Увечері 5 жовтня внаслідок обстрілу російської армії було повністю знищено відділення “Нової пошти” у Донецькій області.