Армія РФ вдарила по відділенню "Нової пошти" у Донецькій області: знищено посилок на 1 млн грн

Увечері 5 жовтня внаслідок обстрілу російської армії було повністю знищено відділення “Нової пошти” у Донецькій області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що обстріл стався близько 18:40 у неділю. Внаслідок удару відділення компанії в одному з населених пунктів Донецької області було повністю зруйновано.

У момент влучання відділення було зачинене, тож жоден із працівників не постраждав.

"405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн окупанти перетворили на попіл", - наголосили у "Новій пошті".

У компанії додали, що компенсують клієнтам вартість знищених відправлень.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок атаки дрона було пошкоджено відділення "Нової пошти" у Краматорську.

У ніч на 28 серпня Росія влучила ракетою по сортувальному депо “Нової пошти” у Києві. Унаслідок удару постраждали троє працівників.