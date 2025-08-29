Росія атакувала відділення "Нової пошти" у Краматорську: загинув чоловік, поранена дитина

У Краматорську під час атаки дрона на відділення “Нової пошти” загинула людина, дитина отримала поранення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Донецької облдержадміністрації Вадима Філашкіна.

Російський удар по Краматорську

У Краматорську внаслідок атаки російського безпілотника по відділенню "Нової пошти" загинула одна людина — 49-річний чоловік, ще одна особа, 13-річна дівчинка, отримала поранення. Остаточний обсяг руйнувань та пошкоджень установи наразі встановлюється.

Місцева влада та рятувальні служби закликають мешканців дотримуватися безпеки, берегти себе та близьких і, за можливості, евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Про "Нову пошту" та обстріли відділень

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Нагадаємо, ніч на 18 липня російські "шахеди" атакували Слов’янськ у Донецькій області, завдавши удару по одному з логістичних об’єктів. Зафіксовано чотири влучання на вулиці Поштовій — у районі відділення №9 "Нової пошти".

У ніч на 28 серпня 2025 року Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві - сортувальному депо “Нової пошти”. Унаслідок удару постраждали троє працівників.