Россия атаковала отделение "Новой почты" в Краматорске: глава ОВА заявил о гибели мужчины и ранении ребенка

В Краматорске во время атаки дрона на отделение "Новой почты" погиб человек, ребенок получил ранения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина.

Российский удар по Краматорску

В Краматорске в результате атаки российского беспилотника по отделению "Новой почты" погиб один человек — 49-летний мужчина, еще один человек, 13-летняя девочка, получил ранения. Окончательный объем разрушений и повреждений учреждения устанавливается.

Местные власти и спасательные службы призывают жителей соблюдать безопасность, беречь себя и близких и, по возможности, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Обновлено 17.57: В пресс-службе Новой почты сообщили, что 29 августа в результате атаки беспилотника повреждено отделение №15 в Краматорске. Повреждение конструкций не является критическим, отделение работает в обычном режиме.

К моменту удара оно было закрыто, поэтому работники и клиенты не пострадали, а все посылки сохранились. Задержки с доставкой не предвидятся.

О "Новой почте" и обстрелах отделений

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37210. В планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

Напомним, ночь на 18 июля российские "шахеды" атаковали Славянск в Донецкой области, нанеся удар по одному из логистических объектов. Зафиксировано четыре попадания на улице Почтовой - в районе отделение №9 "Новой почты".

В ночь на 28 августа 2025 года Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве - сортировочном депо "Новой почты". В результате удара пострадали трое работников.