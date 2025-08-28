Ракета прилетела по сортировочному депо "Новой почты" в Киеве: пострадали работники

В ночь на 28 августа 2025 года Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве — сортировочном депо "Новой почты". В результате удара пострадали трое работников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Новой почты".

Под атаку подверглось сортировочное депо компании, попадание пришлось на автодвор.

В результате удара пострадали трое работников:

Славенский Сергей, специалист участка – тяжелое состояние;

Дульнев Иван, специалист участка – состояние средней тяжести;

Юрий Юхимчук, водитель авто БДФ — состояние средней тяжести.

В компании сообщили, что уже обеспечивают пострадавших и их семьи всей необходимой поддержкой – медицинской, психологической и материальной.

Отмечается, что посылки не пострадали.

"Доставка может задержаться, поскольку во время воздушной тревоги сортировка не производилась", - отметили в компании.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 15 погибших.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушенное заведение сети кондитерских Honey.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37210. В планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Напомним, ночь на 18 июля российские "шахеды" атаковали Славянск в Донецкой области, нанеся удар по одному из логистических объектов. Зафиксировано четыре попадания на улице Почтовой - в районе отделения №9 "Новой почты".