Ракета прилетіла по сортувальному депо "Нової пошти" у Києві: постраждали працівники

У ніч на 28 серпня 2025 року Росія в влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві - сортувальному депо “Нової пошти”. Унаслідок удару постраждали троє працівників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що під атаку потрапило сортувальне депо компанії, влучання прийшлося на автодвір.

Унаслідок удару постраждали троє працівників:

Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;

Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;

Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

У компанії повідомили, що вже забезпечують постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною.

Наголошується, що посилки не постраждали.

"Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування не проводилося", - зауважили в компанії.

Атака на Київ 28 серпня

Російські окупанти у ніч проти 28 серпня 2025 року масовано атакували Київ із застосуванням балістики, крилатих ракет та чисельних дронів.

Відомо про наслідки ударів на понад 20 локаціях в семи районах та про 14 загиблих.

Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві.

Також у центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр і зруйнований заклад мережі кондитерських Honey.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо, ніч на 18 липня російські "шахеди" атакували Слов’янськ у Донецькій області, завдавши удару по одному з логістичних об’єктів. Зафіксовано чотири влучання на вулиці Поштовій — у районі відділення №9 "Нової пошти".